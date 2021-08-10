Конституцию Пилипа Орлика впервые за 311 лет привезли в Киев из Швеции

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Конституция Пилипа Орлика впервые в истории попала в Киев из Швеции. Оригинал документа уже находится на территории Украины. Об этом сообщили в Офисе президента.

По словам нардепа от «Слуги народа», представителя парламента в Конституционном суде Украины Ольги Совгири, в Киев Основной закон Пилипа Орлика попал впервые за 311 лет.

Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости. Три ее копии, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе президента. Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования, — написала Совгиря в Фейсбук.

2 августа министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, представляя концепцию празднования Дня Независимости, сообщил, что с 16 августа в Национальном заповеднике «София Киевская» откроется выставка «Раритеты страны», где будет представлен оригинал Конституции Филиппа Орлика, а также его булава и два оригиналы универсалов Ивана Мазепы.

Стоит отметить, что оригинал Конституции Филиппа Орлика хранится в Национальном архиве Швеции. Однако после переговоров Министерства иностранных дел со шведской стороной удалось договориться, чтобы документ передали на Родину Орлика к 30-й годовщине Независимости. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Конституцию Орлика смогут увидеть все желающие.

Конституция Пилипа Орлика была принята на козацкой раде в городе Бендеры в 1710 году. Тогда это была территория Османской империи. Козаки и старшины оказались там после неудачной для них Полтавской битвы. Конституция имеет преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция была заключена в двух экземплярах: на староукраинском и латинском языках. Написанная на латыни хранится в Национальном архиве Швеции. Документ на староукраинском языке хранится в Москве.