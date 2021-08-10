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НБУ введет в обращение четыре памятные монеты, фото: «Укринформ»

Пять монет к годовщине Независимости введет в обращение НБУ

10 авг 2021, 16:53
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НБУ к 30-летию Независимости Украины вводит в обращение пять новых монет — четыре памятные и одну инвестиционную.

Об этом заявил генеральный директор Банкнотно-монетного двора НБУ Владимир Баглай, сообщает агентство «Укринформ».

Выпуская в обращение памятные монеты, посвященные судьбоносному событию, Национальный банк делает упор на традициях, исторической памяти народа, на своеобразном ДНК нации, — отметил он. — Уже в августе появятся пять монет «К 30-летию Независимости Украины» из серии «Возрождение украинской государственности».

Первая из этих монет — номиналом 5 грн, изготовленная из нейзильбера, в обращении появилась 10 августа. Ее тираж — 50 тыс. штук, стоит монета 71 грн.

С 17 августа станут доступными другие монеты:

  • серебряная монета номиналом 10 грн (тираж — 3 тыс. штук, ориентировочная стоимость — 1 тыс. 846 грн);
  • полукилограммовая серебряная монета номиналом 50 грн (тираж — 500 штук, стоимость — около 20 тыс. грн);
  • золотая монета номиналом 250 грн (приблизительная стоимость — 140 тыс. грн).

Кроме того, будет выпущена инвестиционная серебряная монета номиналом 1 грн (тираж — 15 тыс. штук). По словам Баглая, уникальность этой монеты в том, что ее цена со временем может только расти, ведь ее выпуск будет лимитирован.


НБУ введет в обращение четыре памятные монеты, фото: «Укринформ»

Источник: «Укринформ»


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