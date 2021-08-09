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Нацбанк вводит в обращение памятную монету к годовщине Независимости, фото: НБУ

Памятную монету к 30-летию Независимости Украины вводит в обращение Нацбанк (ФОТО)

9 авг 2021, 13:40
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Национальный банк Украины (НБУ) вводит с завтрашнего дня, 10 августа, в обращение памятную монету «К 30-летию независимости Украины».

Номинал монеты составляет 5 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета изготовлена из нейзильбера тиражом 50 тыс. штук. Диаметр монеты — 35 мм.

На аверсе монеты размещены:

  • композиция, символизирующий Украину (бескрайние поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты — один из символов Украины, на фоне которой вверху малый Государственный Герб);
  • надписи «Украина» (справа полукругом) и 2021 (слева от герба);
  • надпись о номинал монеты — «5 гривен» (внизу полукругом);
  • логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

На реверсе монеты изображены:


  • цветная вышитая лента, которая символизирует код нации и своей формой напоминает закрученную молекулу ДНК, которая является носителем генетической информации живых существ;
  • надписи «30 лет» (вверху слева на матовом фоне) «независимости Украины» (справа на зеркальном фоне).

Нацбанк вводит в обращение памятную монету к годовщине Независимости, фото: НБУ

Напомним, недавно НБУ выпустил в обращение монету с Василием Слипаком — всемирно известным оперным певцом, который погиб во время боевых действий на Донбассе.

Источник: Ракурс


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