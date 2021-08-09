Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету до річниці Незалежності, фото: НБУ

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Національний банк України (НБУ) вводить з завтрашнього дня, 10 серпня, в обіг пам’ятну монету «До 30-річчя незалежності України».

Номінал монети становить 5 грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Пам’ятна монета виготовлена з нейзильберу тиражем 50 тис. штук. Діаметр монети — 35 мм.

На аверсі монети розміщені:

композиція що символізує Україну (безкраї поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки — один із символів України, на тлі якої вгорі малий Державний Герб);

написи Україна (праворуч півколом) та 2021 (ліворуч від герба);

напис про номінал монети — «5 гривень» (унизу півколом);

логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети зображені:

кольорова вишивана стрічка, що символізує код нації і своєю формою нагадує закручену молекулу ДНК, котра є носієм генетичної інформації живих організмів;

написи «30 років» (угорі ліворуч на матовому тлі) «незалежності України» (праворуч на дзеркальному тлі).

Нагадаємо, нещодавно НБУ випустив в обіг монету з Василем Сліпаком — всесвітньо відомим оперним співаком, який загинув під час бойових дій на Донбасі.