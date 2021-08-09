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Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету до річниці Незалежності, фото: НБУ

Пам’ятну монету до 30-річчя Незалежності України вводить в обіг Нацбанк (ФОТО)

9 сер 2021, 13:40
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Національний банк України (НБУ) вводить з завтрашнього дня, 10 серпня, в обіг пам’ятну монету «До 30-річчя незалежності України».

Номінал монети становить 5 грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Пам’ятна монета виготовлена з нейзильберу тиражем 50 тис. штук. Діаметр монети — 35 мм.

На аверсі монети розміщені:

  • композиція що символізує Україну (безкраї поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки — один із символів України, на тлі якої вгорі малий Державний Герб);
  • написи Україна (праворуч півколом) та 2021 (ліворуч від герба);
  • напис про номінал монети — «5 гривень» (унизу півколом);
  • логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети зображені:


  • кольорова вишивана стрічка, що символізує код нації і своєю формою нагадує закручену молекулу ДНК, котра є носієм генетичної інформації живих організмів;
  • написи «30 років» (угорі ліворуч на матовому тлі) «незалежності України» (праворуч на дзеркальному тлі).

Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету до річниці Незалежності, фото: НБУ

Нагадаємо, нещодавно НБУ випустив в обіг монету з Василем Сліпаком — всесвітньо відомим оперним співаком, який загинув під час бойових дій на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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