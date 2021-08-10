Стадо слонов вернулось домой в Китае после 17 месяцев странствий (ВИДЕО)

Стадо слонов вернулось домой в Китае после 17 месяцев странствий

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Путешествие слонов по Китаю длилось 17 месяцев, они уже вернулись домой — на территорию провинции Юньнань. В ходе их возвращения власти Китая эвакуировали более 150 тыс. человек, чтобы избежать столкновения с 14 дикими азиатскими слонами-кочевниками.

Об этом сообщает Синьхуа.

Слоны прибыли в традиционное место их проживания — заповедник Сишуанбаньна-Дайского автономного округа. Для их возвращения было задействовано более 25 тыс. полицейских и работников, а также много транспортных средств и дронов. Во время миграции слонам дали около 180 т корма.

Примерно в 20.00 воскресенья животные пересекли реку Юаньцзян. Стадо не смогло бы пройти реку без посторонней помощи, поскольку в сезон дождей уровень воды повышается. Начиная с 21 июля, эти слоны продвинулись на 63 км в юго-западном направлении. Зоозащитники следили за слонами с помощью беспилотников.

Напомним, стадо из 15 диких азиатских слонов покинуло заповедник и странствовало в течение 17 месяцев. В июне слон-самец оставил своих сородичей, его поймали в начале июля и вернули в природную среду.

Дикие азиатские слоны, которые являются одним из уникальных видов в тропических лесах, находящихся под государственной охраной первой категории в Китае. Сейчас популяция этого вида животных в стране выросло до 300 особей.