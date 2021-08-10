Мандри слонів у Китаї тривали 17 місяців — вони повернулися додому

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Мандри слонів у Китаї тривали 17 місяців, вони вже повернулися додому — на територію провінції Юньнань. Під час їхнього повернення влада Китаю евакуювала понад 150 тис. осіб, щоб уникнути зіткнення зі стадом 14 диких азіатських слонів-кочівників.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Слони прибули до традиційного місця їхнього проживання — заповідника Сішуанбаньна-Дайського автономного округу. Задля їхнього повернення було задіяно понад 25 тис. поліцейських і працівників, а також багато транспортних засобів і дронів. Під час міграції слонам дали близько 180 т корму.

Приблизно о 20.00 неділі тварини перетнули річку Юаньцзян. Стадо не змогло б пройти річку без сторонньої допомоги, оскільки в сезон дощів рівень води підвищується. Починаючи з 21 липня, ці слони просунулися на 63 км в південно-західному напрямку. Зоозахисники стежили за слонами за допомогою дронів.

Нагадаємо, стадо з 15 диких азіатських слонів покинуло заповідник й мандрувало впродовж 17 місяців. У червні слон-самець залишив своїх родичів, його спіймали на початку липня і повернули в рідне природне середовище.

Дикі азіатські слони, які є одним із унікальних видів у тропічних лісах, перебувають під державною охороною першої категорії в Китаї. Нині популяція цього виду тварин у країні зросла до 300 особин.