На станцію «Академік Вернадський» прийшла зима. Фото: Національний антарктичний науковий центр

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Зима прийшла на українську станцію «Академік Вернадський», розташовану за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова.

Негода накрила острів Галінез вночі 10 серпня. Температура повітря опустилася до 12° морозу, вітер піднявся до 33 м/с. Внаслідок сильних поривів вітру на вулиці відчувається майже як 38° морозу. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр на власній сторінці у Facebook.

За словами кухаря Артема Ігнатенка, вони вийшли чистити сніг, але через негоду їх здувало з ніг, бачити один одного вони могли на відстані 6−7 м. За минулу ніч випало майже 2 м снігу. Начальник станції Богдан Гаврилюк, дизеліст Олександр Книжатков та механік Олександр Милашевський всю ніч працювали, щоб очистити станцію від снігу. Також вони підготували додатковий генератор, відключили певну частину апаратури та встановили аварійний світло.

За вікном нарешті справжня антарктична зима і ми зустрічаємо її у піднесеному настрої, — зазначили в Національному антарктичному науковому центрі.

Нагадаємо, наприкінці березня на станцію «Академік Вернадський» вирушила 26-та українська антарктична експедиція. Команда складається з 12 учасників, які проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.