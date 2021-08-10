Під час інциденту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n158617-red-bull-vidmyvaie-centr-kyieva-pislya-neuzgodjenyh-ekstremalnyh-zyomok-video.html

Ракурс

У Києві на Софійській площі сьогодні, 10 серпня, без узгодження з містом проводили екстремальні зйомки з автомобільним дрифтом.

В результаті слідами від шин було забруднено бруківку. Крім того, ці зйомки створювали загрозу для пішоходів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Також значно забруднено слідами автомобільних колес покриття на історичний площі, — наголошують у відомстві.

У поліції у зв’язку з цим інцидентом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Попередньо поліцейські встановили, що відбувалася зйомка рекламного ролику. Проводяться першочергові слідчі дії, та встановлюються усі учасники інциденту, аби притягнути їх до відповідальності, — зазначається в повідомленні.

Представники Red Bull вже намагаються відмити Софійську площу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.