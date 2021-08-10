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Ракурс
Під час інциденту, скріншот відео

Red Bull відмиває центр Києва після неузгоджених екстремальних зйомок (ВІДЕО)

10 сер 2021, 16:00
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У Києві на Софійській площі сьогодні, 10 серпня, без узгодження з містом проводили екстремальні зйомки з автомобільним дрифтом.

В результаті слідами від шин було забруднено бруківку. Крім того, ці зйомки створювали загрозу для пішоходів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Також значно забруднено слідами автомобільних колес покриття на історичний площі, — наголошують у відомстві.

Наслідки інциденту, фото: КМДА

У поліції у зв’язку з цим інцидентом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Попередньо поліцейські встановили, що відбувалася зйомка рекламного ролику. Проводяться першочергові слідчі дії, та встановлюються усі учасники інциденту, аби притягнути їх до відповідальності, — зазначається в повідомленні.

Представники Red Bull вже намагаються відмити Софійську площу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.


Вони заявили, що «буде краще, ніж було», — зазначив народний обранець. — Поки їхні старання не приносять жодного результату: площа вся чорна від шин і абсолютно понівечена.

Джерело: Ракурс


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