Red Bull відмиває центр Києва після неузгоджених екстремальних зйомок (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158617-red-bull-vidmyvaie-centr-kyieva-pislya-neuzgodjenyh-ekstremalnyh-zyomok-video.htmlРакурс
У Києві на Софійській площі сьогодні, 10 серпня, без узгодження з містом проводили екстремальні зйомки з автомобільним дрифтом.
В результаті слідами від шин було забруднено бруківку. Крім того, ці зйомки створювали загрозу для пішоходів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Також значно забруднено слідами автомобільних колес покриття на історичний площі, — наголошують у відомстві.
У поліції у зв’язку з цим інцидентом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Попередньо поліцейські встановили, що відбувалася зйомка рекламного ролику. Проводяться першочергові слідчі дії, та встановлюються усі учасники інциденту, аби притягнути їх до відповідальності, — зазначається в повідомленні.
Представники Red Bull вже намагаються відмити Софійську площу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Вони заявили, що «буде краще, ніж було», — зазначив народний обранець. — Поки їхні старання не приносять жодного результату: площа вся чорна від шин і абсолютно понівечена.