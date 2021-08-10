Во время инцидента, скриншот видео

https://racurs.ua/n158617-red-bull-otmyvaet-centr-kieva-posle-nesoglasovannyh-ekstremalnyh-semok-video.html

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В Киеве на Софийской площади сегодня, 10 августа, без согласования с городом проводили экстремальные съемки с автомобильным дрифтом.

В результате следами от шин была загрязнена мостовая. Кроме того, эти съемки создавали угрозу для пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Специальные ограждения не были установлены. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо. Также значительно загрязнено следами автомобильных колес покрытие на исторический площади, — подчеркивают в ведомстве.

В полиции в связи с этим инцидентом открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Предварительно полицейские установили, что происходила съемка рекламного ролика. Проводятся первоочередные следственные действия, и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности, — отмечается в сообщении.

Представители Red Bull уже пытаются отмыть Софийскую площадь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.