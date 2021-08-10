Киев предлагает развернуть силы ПВО США в Украине

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Развернуть силы противовоздушной обороны ПВО США на территории Украины предлагает Киев. Такое мнение 10 августа высказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время визита в Вашингтон.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Важным является расширение пакета безопасности Украины. В первую очередь — за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет, — заявил Резников.

Известно, что Резников в США провел встречу с руководителем фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом. Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности вызовы российской агрессии и тенденции развития ситуации, учитывая достройку Россией газопровода «Северный поток-2». Кроме этого, американские и украинские чиновники провели консультации о нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.

Напомним, после вторжения России в Украину в 2014 году и аннексии Крыма Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму около 2,5 млрд долл.

Также в 2017 году Госдепартамент США одобрил продажу Польше американских противоракетных комплексов Patriot. Общая сумма сделки оценивалась в 10,5 млрд долл. Комплексы Patriot должны стать частью польской самозащиты от возможной российской агрессии.