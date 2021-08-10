Київ пропонує розгорнути сили ППО США на території України

https://racurs.ua/ua/n158616-kyyiv-proponuie-rozgornuty-syly-ppo-ssha-na-terytoriyi-ukrayiny.html

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Розгорнути сили протиповітряної оборони ППО США на території України пропонує Київ. Таку думку 10 серпня висловив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час візиту до Вашингтона.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Важливим є розширення безпекового пакету для України. У першу чергу — за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє, — заявив Резніков.

Відомо, що Резніков у США провів зустріч з керівником фундації Jamestown Foundation Гленом Говардом. Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема виклики російської агресії і тенденції щодо розвитку ситуації, зважаючи на добудову Росією газогону «Північний потік-2». Окрім цього, американські та українські високопосадовці провели консультації щодо нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну в 2014 році і анексії Криму Вашингтон надав Києву військову допомогу на суму близько 2,5 млрд дол.

Також у 2017 році Держдепартамент США схвалив продаж Польщі американських протиракетних комплексів Patriot. Загальна сума операції оцінювалася у 10,5 млрд дол. Комплекси Patriot повинні стати частиною польського самозахисту від можливої російської агресії.