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Ракурс
СБУ викрила агентів ЛНР, які готували низку терактів в Україні. Фото: СБУ

Агенти ЛНР готували низку терактів в Україні — зловмисників затримали (ВІДЕО)

10 сер 2021, 15:54
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Агенти терористичної Луганської народної республіки, яка контролюється Москвою, готували низку терактів на території, підконтрольній українській владі.

Посібники бойовиків планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні. Керував агентурною мережею 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої спецслужби ЛНР у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а 2019 році — російський паспорт. Про це 10 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Встановлено, що агентурна мережа була сформована переважно з-поміж близьких родичів співробітників СБУ. Вербував українців зловмисник за допомогою шантажу та тиску, погрожував фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке знаходиться в ОРДЛО.

У спецслужбі розповіли, що 29 липня один із представників фейкової ЛНР замінував службовий автомобіль співробітника СБУ у Луганській області. Теракт вдалося попередити зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ. Також виявили завербованих агентів. Зараз правоохоронці намагаються виявити й інших посіпак бойовиків.


Нагадаємо, у Харківській області затримали бойовика самопроголошеної ЛНР, який у складі так званого «народного ополчения Донбасса» залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини та воював проти підрозділів Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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