СБУ разоблачила агентов ЛНР, которые готовили ряд терактов в Украине. Фото: СБУ

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Ракурс

Агенты террористической Луганской народной республики, которая контролируется Москвой, готовили ряд терактов на территории, подконтрольной украинской власти.

Пособники боевиков планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине. Руководил агентурной сетью 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой спецслужбы ЛНР в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспубликы, а 2019 году — российский паспорт. Об этом 10 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что агентурная сеть была сформирована преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовал украинцев злоумышленник с помощью шантажа и давления, угрожал физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, которое находится в ОРДЛО.

В спецслужбе рассказали, что 29 июля один из представителей фейковой ЛНР заминировал служебный автомобиль сотрудника СБУ в Луганской области. Теракт удалось предупредить усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ. Также обнаружили завербованных агентов. Сейчас правоохранители пытаются обнаружить и других прихвостней боевиков.

Напомним, в Харьковской области задержали боевика самопровозглашенной ЛНР, который в составе так называемого «народного ополчения Донбасса» запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины и воевал против подразделений Вооруженных сил Украины.