Задержание боевика на Харьковщине. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n152140-boevika-lnr-poymali-na-harkovschine-video-effektnogo-zaderjaniya.html

Ракурс

Боевика фейковой Луганской народной республики задержали в Харьковской области.

Оказалось, что украинец по собственной инициативе начал сотрудничать с пророссийскими боевиками ОРДЛО. В составе так называемого «народного ополчения Донбасса» предатель запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также воевал против подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом 23 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Спецслужба установила, что во время одного из боев боевика подстрелили и тот лечился на территории России. Впоследствии предатель решил остаться в РФ, чтобы получить гражданство. Однако вместо российского паспорта ему «подарили» тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания сепаратист вернулся в Украину.

По месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова были проведены обыски и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами. Сейчас решается вопрос относительно сообщения гражданину Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258−3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале на Донбассе украинские военные с боем задержали военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации. Оккупант сумел холодным оружием легко ранить караульного, но тот, применил штатное оружие и задержал русского солдата.