Затримання бойовика на Харківщині. Фото: СБУ

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Ракурс

Бойовика фейкової Луганської народної республіки затримали у Харківській області.

Виявилося, що українець за власною ініціативою розпочав співпрацювати з проросійськими бойовиками ОРДЛО. У складі так званого «народного ополчения Донбасса» зрадник залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини, а також воював проти підрозділів Збройних сил України. Про це 23 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Спецслужба встановила, що під час одної з боїв бойовика підстрелили й той лікувався на території Росії. Згодом запроданець вирішив залишитися в РФ, щоб отримати громадянство. Однак замість російського паспорта йому «подарували» тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання сепаратист повернувся в Україну.

За місцем мешкання зловмисника у передмісті Харкова були проведені обшуки й вилучені бойові гранати РГД-5 та РГО з запалами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення громадянину України про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258−3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у лютому на Донбасі українські військові з боєм затримали військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації. Окупант зумів холодною зброєю легко поранити караульного, але той, застосував штатну зброю та затримав російського солдата.