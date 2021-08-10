На станцию «Академик Вернадский» пришла зима. Фото: Национальный антарктический научный центр

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Зима пришла на украинскую станцию «Академик Вернадский», расположенную в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова.

Непогода накрыла остров Галинез ночью 10 августа. Температура воздуха опустилась до 12° мороза, ветер поднялся до 33 м/с. В результате сильных порывов ветра на улице ощущается почти как 38° мороза. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр на собственной странице в Facebook.

По словам повара Артема Игнатенко, они вышли чистить снег, но из-за непогоды их сдувало с ног, видеть друг друга они могли на расстоянии 6−7 м. За минувшую ночь выпало почти 2 м снега. Начальник станции Богдан Гаврилюк, Дизелист Александр Книжатков и механик Александр Милашевский всю ночь работали, чтобы очистить станцию от снега. Также они подготовили дополнительный генератор, отключили часть аппаратуры и установили аварийный свет.

За окном наконец настоящая антарктическая зима и мы встречаем ее в приподнятом настроении, — отметили в Национальном Антарктическом научном центре.

Напомним, в конце марта на станцию «Академик Вернадский» отправилась 26-я украинская антарктическая экспедиция. Команда состоит из 12 участников, которые проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.