НБУ введе в обіг чотири пам’ятні монети, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

НБУ до 30-річчя Незалежності України вводить в обіг п’ять нових монет — чотири пам’ятні та одну інвестиційну.

Про це заявив генеральний директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай, повідомляє агентство «Укрінформ».

Випускаючи в обіг пам’ятні монети, які присвячені доленосній події, Національний банк робить наголос на традиціях, історичній пам’яті народу, на своєрідному ДНК нації, — зазначив він. — Вже в серпні з’являться п’ять монет «До 30-річчя Незалежності України» із серії «Відродження української державності».

Перша з цих монет — номіналом 5 грн, виготовлена з нейзильберу, в обігу з’явилася 10 серпня. Її тираж — 50 тис. штук, коштує монета 71 грн.

З 17 серпня стануть доступними інші монети:

срібна монета номіналом 10 грн (тираж — 3 тис. штук, орієнтовна вартість — 1 тис. 846 грн);

півкілограмова срібна монета номіналом 50 грн (тираж — 500 штук, вартість — близько 20 тис. грн);

золота монета номіналом 250 грн (приблизна вартість — 140 тис. грн).

Крім того, буде випущена інвестиційна срібна монета номіналом 1 грн (тираж — 15 тис. штук). За словами Баглая, унікальність цієї монети в тому, що її ціна з часом може лише зростати, адже її випуск буде лімітований.

Джерело: «Укрінформ»