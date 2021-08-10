Конституцію Пилипа Орлика вперше за 311 років привезли в Київ зі Швеції

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Конституцію Пилипа Орлика вперше в історії привезли в Київ зі Швеції. Оригінал документа вже перебуває на території України. Про це повідомили в Офісі президента.

За словами нардепа від «Слуги народу», представника парламенту в Конституційному суді України Ольги Совгирі, до Києва Основний закон Пилипа Орлика потрапив вперше за 311 років.

Очікуємо на експонування до Дня Незалежності. Три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у парламенті та Офісі президента. Третя копія буде передана в Конституційний суд після його реформування, — написала Совгиря у Фейсбук.

2 серпня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, презентуючи концепцію святкування Дня Незалежності, поінформував, що з 16 серпня у Національному заповіднику «Софія Київська» відкриється виставка «Раритети країни», де буде представлений оригінал Конституції Пилипа Орлика, а також його булава і два оригінали універсалів Івана Мазепи.

Варто зауважити, що оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається в Національному архіві Швеції. Однак після переговорів Міністерства закордонних справ зі шведською стороною вдалося домовитися, щоб документ передали на Батьківщину Орлика до 30-ї річниці Незалежності. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Конституцію Орлика зможуть побачити усі охочі.

Конституція Пилипа Орлика була ухвалена на козацькій раді в місті Бендери у 1710 році. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви. Конституція має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами. Написана латиною зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.