Новий вид «рослини-хижака» виявили у Канаді

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Ракурс

Новий вид «рослини-хижака» виявили у Канаді ботаніки з Університету Британської Колумбії. Рослина носить ім’я Triantha occidentalis, вона живиться комахами.

Про це повідомляє NPR.

Вид Triantha occidentalis описували у науковій літературі ще 1879 року, проте донині ніхто не розумів, що вона використовує липкі стебла для відлову та поїдання комах. Таким чином Triantha occidentalis стала першою новою м’ясоїдною рослиною, відкритою за останні близько 20 років.

Ми навіть не підозрювали, що ця рослина була м’ясоїдною. Вона не була знайдена в якомусь екзотично-тропічному місці, а росла неподалік Ванкувера. Ви могли буквально пішки дійти з Ванкувера до цього поля (де виявили рослину — ред.), — зазначив ботанік Шон Грем.



На сьогодні у світі відомо менше тисячі видів м’ясоїдних рослин. Вони, як правило, ростуть у місцях з великою кількістю сонця та води, але бідних на поживні речовини.