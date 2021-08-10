Последствия дрифта на Софийской площади, фото: КГГА

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Софийскую площадь в центре Киева как минимум три дня будут очищать от следов автомобильной резины, которые на ней остались после несогласованных с местными властями съемок рекламного ролика компании Red Bull.

Гендиректор национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская заявила об этом в эфире «Громадського радіо».

Сейчас на площади работают и коммунальщики, и клининговые компании, но очень тяжело это отмывается, — отметила она.

По словам Куковальской, в «цивилизованном мире» к властям вообще бы не поступали запросы на проведение таких акций в историческом месте.

Люди должны понимать, на какой площади они претендуют на такой «досуг», — подчеркнула она. — Проводить то, что сегодня произошло — это надо быть вообще безбашенными, без элементарной культуры и образованности. Это место святое, это место, где зародилось наше государство.

Стоит добавить, что компания «Red Bull Украина» просит прощения у киевлян и городской власти за этот инцидент.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте компании.

К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур, — говорится в сообщении. — Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем.

В компании утверждают, что изначально планировали оставить место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было сначала, и соответствующие работы в настоящее время проводятся.

Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет, — уверяют в Red Bull.

Напомним, прокуратура уже изъяла задействованные в съемках этого скандального видеоролика автомобили.

Источник: «Громадське радіо», «Red Bull Украина»