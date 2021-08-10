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Прокуратура изъяла задействованные в съемке экстремального видеоролика авто, фото: Надежда Максимец

Дрифт на Софийской площади — прокуратура изъяла задействованные автомобили (ФОТО)

10 авг 2021, 21:52
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Прокуратура изъяла автомобили, которые были задействованы в резонансных несогласованных с городскими властями съемках рекламного ролика компании Red Bull на Софийской площади в Киеве.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила об этом сегодня, 10 августа, на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По состоянию на 19.30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия, — отметила она.

Также Максимец опубликовала фото загрузки на эвакуатор одного из задержанных автомобилей.


Прокуратура изъяла задействованные в съемке экстремального видеоролика авто, фото: Надежда Максимец

Напомним, прокуратура предварительно оценивает ущерб, нанесенный путем повреждения клинкерного покрытия на столичной Софийской площади во время съемок этого видеоролика, в около 50 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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