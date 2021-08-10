Прокуратура изъяла задействованные в съемке экстремального видеоролика авто, фото: Надежда Максимец

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Прокуратура изъяла автомобили, которые были задействованы в резонансных несогласованных с городскими властями съемках рекламного ролика компании Red Bull на Софийской площади в Киеве.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила об этом сегодня, 10 августа, на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По состоянию на 19.30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия, — отметила она.

Также Максимец опубликовала фото загрузки на эвакуатор одного из задержанных автомобилей.

Напомним, прокуратура предварительно оценивает ущерб, нанесенный путем повреждения клинкерного покрытия на столичной Софийской площади во время съемок этого видеоролика, в около 50 тыс. грн.