Последствия съемок скандального видео в центре Киева, фото: КГГА

https://racurs.ua/n158627-skandalnyy-drift-na-sofiyskoy-ploschadi-prokuratura-hochet-izyat-avtomobili.html

Ракурс

Прокуратура хочет изъять автомобили, которые были задействованы в резонансных несогласованных съемках рекламного видеоролика Red Bull на Софийской площади в Киеве.

Сведения об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что первоочередные следственные действия установили, что представители частной компании, связанной со съемками, не согласовывали их проведение с Дорожно-эксплуатационным управлением Шевченковского района столицы.

Памятник Богдану Хмельницкому является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор — является памятником архитектуры XI века, которая входит в Список наследия ЮНЕСКО, — отмечают в прокуратуре.

Предварительно ущерб, причиненный в результате повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади, оцениваются в около 50 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.

Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках, — отмечают в ведомстве.

Стоит добавить, что координатор съемок этого рекламного ролика Елизавета Онашко утверждает, что компания «Ред Булл Украина» не получала отказа от власти на проведение съемок. Об этом сообщает издание «Українські новини».

Все необходимые документы во все органы мы отправили (для съемки) … Отказы мы не получали, — заявила она.



Онашко добавила, что в обращении к властям с просьбой о разрешении компания гарантировала полное очищение брусчатки площади после съемки.

Источник: «Українські новини», Киевская городская прокуратура