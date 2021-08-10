Наслідки зйомок скандального відео в центрі Києва, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n158627-skandalnyy-dryft-na-sofiyskiy-ploschi-prokuratura-hoche-vyluchyty-avtomobili.html

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Прокуратура хоче вилучити автомобілі, які були задіяні у резонансних неузгоджених зйомках рекламного відеоролика Red Bull на Софійській площі в Києві.

Відомості про цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що першочергові слідчі дії встановили, що представники приватної компанії, пов’язаної зі зйомками, не узгоджували їх проведення зі Шляхово-експлуатаційним управлінням Шевченківського району столиці.

Пам’ятник Богданові Хмельницькому є пам’яткою мистецтва ХІХ століття, одним із символів Києва, а розташований поруч Софійський собор — є пам’яткою архітектури ХІ століття, що входить до Списку спадщини ЮНЕСКО, — наголошують у прокуратурі.

Попередньо збитки, завдані внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі, оцінюються у близько 50 тис. грн.

Тривають слідчі дії.

Вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках, — зазначають у відомстві.

Варто додати, що координатор зйомок цього рекламного ролика Єлизавета Онашко стверджує, що компанія «Ред Булл Україна», не отримувала відмови від влади на проведення зйомки. Про це повідомляє видання «Українські новини».

Усі необхідні документи в усі органи ми відправили (для зйомки) … Відмови ми не отримували, — заявила вона.



Онашко додала, що у зверненні до влади з проханням про дозвіл компанія гарантувала повне очищення бруківки площі після зйомки.

Джерело: «Українські новини», Київська міська прокуратура