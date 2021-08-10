День президентського жарту відзначають 11 серпня, фото: «Стопкор»

https://racurs.ua/ua/n158626-11-serpnya-vidznachaut-den-prezydentskogo-jartu.html

Ракурс

11 серпня у світі відзначають День президентського жарту. Цього дня вшановують гумор, який часто трапляється і водночас не так цінується на найвищому посту в країні.

Традиція відзначання цього свята бере початок з 11 серпня 1984 року, коли під час перевірки звуку перед суботнім виступом на радіо президент США Рональд Рейган пожартував:

Мої співвітчизники-американці, я радий вам сьогодні повідомити, що підписав закон, який назавжди ставить Росію поза законом. Ми починаємо бомбардування через п’ять хвилин.

Існувала домовленість, що слова, сказані під час перевірки звуку, не записуються. Однак запис цих слів Рейгана якимось чином став надбанням громадськості.

Частина американців розцінила цей експромт Рейгана як не гідний посади президента, інші ж розцінили жарт як нешкідливий за більшості обставин.

Особливо різко жарт Рейгана розкритикували в Радянському Союзу, заявивши, що з осудом ставляться до «безпрецедентно ворожого випаду президента США».

Подібна поведінка несумісна з високою відповідальністю, яку несуть керівники держав, насамперед тих, які володіють ядерною зброєю, за долі своїх народів, за долі людства, — йшлося в офіційній заяві СРСР з цього приводу.

Відзначити це свято можна, поділившись у соцмережах улюбленими президентськими обмовками та жартами.

Православна церква цього дня вшановує мученика Калинника Кілікійського, який жив у III-IV ст. і став жертвою переслідувань християн у Римській імперії.

У народі Калинник був також пов’язаний з дуже схожою за звучанням ягодою калиною, яка дозрівала як раз до дня його вшанування. Калина вважалася символом непорочної краси і чистоти помислів, її також використовували в лікувальних цілях.

Народні прикмети: