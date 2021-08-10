11 серпня відзначають День президентського жартуhttps://racurs.ua/ua/n158626-11-serpnya-vidznachaut-den-prezydentskogo-jartu.htmlРакурс
11 серпня у світі відзначають День президентського жарту. Цього дня вшановують гумор, який часто трапляється і водночас не так цінується на найвищому посту в країні.
Традиція відзначання цього свята бере початок з 11 серпня 1984 року, коли під час перевірки звуку перед суботнім виступом на радіо президент США Рональд Рейган пожартував:
Мої співвітчизники-американці, я радий вам сьогодні повідомити, що підписав закон, який назавжди ставить Росію поза законом. Ми починаємо бомбардування через п’ять хвилин.
Існувала домовленість, що слова, сказані під час перевірки звуку, не записуються. Однак запис цих слів Рейгана якимось чином став надбанням громадськості.
Частина американців розцінила цей експромт Рейгана як не гідний посади президента, інші ж розцінили жарт як нешкідливий за більшості обставин.
Особливо різко жарт Рейгана розкритикували в Радянському Союзу, заявивши, що з осудом ставляться до «безпрецедентно ворожого випаду президента США».
Подібна поведінка несумісна з високою відповідальністю, яку несуть керівники держав, насамперед тих, які володіють ядерною зброєю, за долі своїх народів, за долі людства, — йшлося в офіційній заяві СРСР з цього приводу.
Відзначити це свято можна, поділившись у соцмережах улюбленими президентськими обмовками та жартами.
Православна церква цього дня вшановує мученика Калинника Кілікійського, який жив у III-IV ст. і став жертвою переслідувань християн у Римській імперії.
У народі Калинник був також пов’язаний з дуже схожою за звучанням ягодою калиною, яка дозрівала як раз до дня його вшанування. Калина вважалася символом непорочної краси і чистоти помислів, її також використовували в лікувальних цілях.
Народні прикмети:
- якщо цей день видався теплим — на початку вересня буде тепла і сприятлива для землеробства погода;
- туман вранці — до поганого збору меду;
- якщо цілий день туман — буде хороший урожай зернових культур;
- зелений овес — до дощової осені;
- добрий урожай ягід і горіхів віщує холодну зиму;
- якщо грибів у лісі мало — зима буде сніжною і морозною.