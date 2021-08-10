День президентской шутки отмечают 11 августа, фото: «Стопкор»

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Ракурс

11 августа в мире отмечают День президентской шутки. В этот день чествуют юмор, который часто случается и одновременно не так ценится на самом высоком посту в стране.

Традиция празднования этого праздника берет начало с 11 августа 1984 года, когда во время проверки звука перед субботним выступлением на радио президент США Рональд Рейган пошутил:

Мои соотечественники-американцы, я рад вам сегодня сообщить, что подписал закон, который навсегда ставит Россию вне закона. Мы начинаем бомбардировки через пять минут.

Существовала договоренность, что слова, сказанные во время проверки звука, не записываются. Однако запись этих слов Рейгана каким-то образом стала достоянием общественности.

Часть американцев расценила этот экспромт Рейгана как недостойный должности президента, другие же расценили шутку как безвредную в большинстве обстоятельств.

Особенно резко шутку Рейгана раскритиковали в Советском Союзе, заявив, что с осуждением относятся к «беспрецедентно враждебному выпаду президента США».

Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего тех, которые обладают ядерным оружием, за судьбы своих народов, за судьбы человечества, — говорилось в официальном заявлении СССР по этому поводу.

Отметить этот праздник можно, поделившись в соцсетях любимыми президентскими оговорками и шутками.

Православная церковь в этот день чтит мученика Калинника Киликийского, который жил в III—IV вв. и стал жертвой преследований христиан в Римской империи.

В народе Калинник был также связан с очень похожей по звучанию ягодой калиной, которая созревала как раз ко дню его чествования. Калина считалась символом непорочной красоты и чистоты помыслов, ее также использовали в лечебных целях.

Народные приметы: