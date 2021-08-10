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Ракурс
Александр Лукашенко, фото: «РБК»

Посла Беларуси вызвали «на ковер» из-за заявлений Лукашенко

10 авг 2021, 19:34
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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Причиной стали недопустимые заявления, сделанные самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко во время пресс-конференции 9 августа, в частности:


  • слова Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом;
  • заявления, которые могут свидетельствовать о допуске на территорию Беларуси так называемых «прокуроров» из ОРЛО для допроса белорусского оппозиционера Романа Протасевича;
  • заявления о якобы «переправке оружия» и подготовке «боевиков» для действий на территории Беларуси;
  • угрозы Лукашенко «поставить на колени» Украину, прикрываясь президентом РФ Владимиром Путиным.

Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси, — отмечают в МИДе.

Напомним, у президента Украины Владимира Зеленского вчера, 9 августа, отреагировали на резонансные заявления Лукашенко.

Источник: Ракурс


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