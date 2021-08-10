Посла Беларуси вызвали «на ковер» из-за заявлений Лукашенко

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Александр Лукашенко, фото: «РБК»
Посла Беларуси вызвали «на ковер» из-за заявлений Лукашенкоhttps://racurs.ua/n158625-posla-belarusi-vyzvali-na-kover-iz-za-zayavleniy-lukashenko.htmlРакурс
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева.
Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
Причиной стали недопустимые заявления, сделанные самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко во время пресс-конференции 9 августа, в частности:
- слова Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом;
- заявления, которые могут свидетельствовать о допуске на территорию Беларуси так называемых «прокуроров» из ОРЛО для допроса белорусского оппозиционера Романа Протасевича;
- заявления о якобы «переправке оружия» и подготовке «боевиков» для действий на территории Беларуси;
- угрозы Лукашенко «поставить на колени» Украину, прикрываясь президентом РФ Владимиром Путиным.
Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси, — отмечают в МИДе.
Напомним, у президента Украины Владимира Зеленского вчера, 9 августа, отреагировали на резонансные заявления Лукашенко.
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