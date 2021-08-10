Посла Беларуси вызвали «на ковер» из-за заявлений Лукашенко

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Причиной стали недопустимые заявления, сделанные самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко во время пресс-конференции 9 августа, в частности:

Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси, — отмечают в МИДе.