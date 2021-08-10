Посла Білорусі викликали «на килим» через заяви Лукашенка

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні Кіріла Камишева.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Причиною стали неприпустимі заяви, зроблені самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком під час прес-конференції 9 серпня, зокрема:

Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав О. Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі, — наголошують у МЗС.