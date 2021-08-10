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Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: «РБК»

Посла Білорусі викликали «на килим» через заяви Лукашенка

10 сер 2021, 19:34
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МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні Кіріла Камишева.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Причиною стали неприпустимі заяви, зроблені самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком під час прес-конференції 9 серпня, зокрема:


  • слова Лукашенка про готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом;
  • заяви, які можуть свідчити про допуск на територію Білорусі так званих «прокурорів» з ОРЛО для допиту білоруського опозиціонера Романа Протасевича;
  • заяви про нібито «переправку зброї» та підготовку «бойовиків» для дій на території Білорусі;
  • погрози Лукашенка «поставити на коліна» Україну, прикриваючись президентом РФ Володимиром Путіним.

Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав О. Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі, — наголошують у МЗС.

Нагадаємо, у президента України Володимира Зеленського вчора, 9 серпня, відреагували на резонансні заяви Лукашенка.

Джерело: Ракурс


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