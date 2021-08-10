Посла Білорусі викликали «на килим» через заяви Лукашенка

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Олександр Лукашенко, фото: «РБК»
Посла Білорусі викликали «на килим» через заяви Лукашенкаhttps://racurs.ua/ua/n158625-posla-bilorusi-vyklykaly-na-kylym-cherez-zayavy-lukashenka.htmlРакурс
МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні Кіріла Камишева.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
Причиною стали неприпустимі заяви, зроблені самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком під час прес-конференції 9 серпня, зокрема:
- слова Лукашенка про готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом;
- заяви, які можуть свідчити про допуск на територію Білорусі так званих «прокурорів» з ОРЛО для допиту білоруського опозиціонера Романа Протасевича;
- заяви про нібито «переправку зброї» та підготовку «бойовиків» для дій на території Білорусі;
- погрози Лукашенка «поставити на коліна» Україну, прикриваючись президентом РФ Володимиром Путіним.
Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав О. Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі, — наголошують у МЗС.
Нагадаємо, у президента України Володимира Зеленського вчора, 9 серпня, відреагували на резонансні заяви Лукашенка.
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