Эндрю Куомо, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n158628-seks-skandal-v-nu-yorke-gubernator-shtata-podaet-v-otstavku.html

Ракурс

Губернатор штата Нью-Йорк 63-летний Эндрю Куомо заявил, что подает в отставку после того, как расследование подтвердило обвинения в сексуальных домогательствах с его стороны к 11 женщинам.

В своем 20-минутном выступлении на телевидении Куомо заявил, что его отставка вступит в силу спустя 14 дней, сообщает NBCNews.

Отмечается, что это решение предотвращает почти несомненный импичмент и осуждение в законодательном собрании штата.

Учитывая обстоятельства, лучшее, что я могу сделать, это уйти и дать правительству (штата — ред.) возможность вернуться к управлению, — заявил он.

После вступления в силу решения об отставке Куомо, обязанности губернатора штата будет исполнять лейтенант-губернатор (вице-губернатор) Кэти Хочул, коллега-демократ Куомо. Она станет первой женщиной-губернатором штата.

Напомним, президент США Джо Байден недавно призвал Куомо уйти в отставку на фоне секс-скандала.

Источник: NBCNews