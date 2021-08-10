Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Эндрю Куомо, фото: РИА «Новости»

Секс-скандал в Нью-Йорке — губернатор штата подает в отставку

10 авг 2021, 21:17
999

Губернатор штата Нью-Йорк 63-летний Эндрю Куомо заявил, что подает в отставку после того, как расследование подтвердило обвинения в сексуальных домогательствах с его стороны к 11 женщинам.

В своем 20-минутном выступлении на телевидении Куомо заявил, что его отставка вступит в силу спустя 14 дней, сообщает NBCNews.

Отмечается, что это решение предотвращает почти несомненный импичмент и осуждение в законодательном собрании штата.

Учитывая обстоятельства, лучшее, что я могу сделать, это уйти и дать правительству (штата — ред.) возможность вернуться к управлению, — заявил он.

После вступления в силу решения об отставке Куомо, обязанности губернатора штата будет исполнять лейтенант-губернатор (вице-губернатор) Кэти Хочул, коллега-демократ Куомо. Она станет первой женщиной-губернатором штата.


Напомним, президент США Джо Байден недавно призвал Куомо уйти в отставку на фоне секс-скандала.

Источник: NBCNews


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров