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Ракурс
Ендрю Куомо, фото: РІА «Новости»

Секс-скандал у Нью-Йорку — губернатор штату подає у відставку

10 сер 2021, 21:17
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Губернатор штату Нью-Йорк 63-річний Ендрю Куомо заявив, що подає у відставку після того, як розслідування підтвердило звинувачення щодо сексуальних домагань з його боку до 11 жінок.

У своєму 20-хвилинному виступі на телебаченні Куомо заявив, що його відставка набере чинності через 14 днів, повідомляє NBCNews.

Зазначається, що це рішення запобігає майже безсумнівному імпічменту і засудженню у законодавчих зборах штату.

З огляду на обставини, найкраще, що я можу зробити, це відійти й дати уряду (штату — ред.) змогу повернутися до управління, — заявив він.

Після набуття чинності рішенням про відставку Куомо, обов’язки губернатора штату виконувати лейтенант-губернатор (віце-губернатор) Кеті Хочул, колега-демократ Куомо. Вона стане першою жінкою-губернатором штату.


Нагадаємо, президент США Джо Байден нещодавно закликав Куомо піти у відставку на тлі секс-скандалу.

Джерело: NBCNews


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