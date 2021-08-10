Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прокуратура вилучила задіяні в зйомці екстремального відеоролика авто, фото: Надія Максимець

Дрифт на Софійській площі — прокуратура вилучила задіяні автомобілі (ФОТО)

10 сер 2021, 21:52
999

Прокуратура вилучила автомобілі, які були задіяні у резонансних неузгоджених з міською владою зйомках рекламного ролика компанії Red Bull на Софійській площі у Києві.

Прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила про це сьогодні, 10 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Станом на 19.30 обидві машини вилучені, проводяться слідчі дії, — зазначила вона.

Також Максимець опублікувала фото завантаження на евакуатор однієї із затриманих автівок.


Прокуратура вилучила задіяні в зйомці екстремального відеоролика авто, фото: Надія Максимець

Нагадаємо, прокуратура попередньо оцінює збитки, завдані шляхом пошкодження клінкерного покриття на столичній Софійській площі під час зйомок цього відеоролика, у близько 50 тис. грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів