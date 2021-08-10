Прокуратура вилучила задіяні в зйомці екстремального відеоролика авто, фото: Надія Максимець

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Ракурс

Прокуратура вилучила автомобілі, які були задіяні у резонансних неузгоджених з міською владою зйомках рекламного ролика компанії Red Bull на Софійській площі у Києві.

Прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила про це сьогодні, 10 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Станом на 19.30 обидві машини вилучені, проводяться слідчі дії, — зазначила вона.

Також Максимець опублікувала фото завантаження на евакуатор однієї із затриманих автівок.

Нагадаємо, прокуратура попередньо оцінює збитки, завдані шляхом пошкодження клінкерного покриття на столичній Софійській площі під час зйомок цього відеоролика, у близько 50 тис. грн.