Боевики «Талибана» берут под контроль Афганистан, фото: Aslan Media

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Боевики движения «Талибан» в ходе активного наступления, которое проходит на фоне вывода американских войск, взяли под свой контроль уже 65% территории Афганистана и могут захватить столицы 11 провинций.

Их стратегия заключается в том, чтобы захватить границу на севере, западе и юге, чтобы лишить центральную власть традиционной поддержки национальных сил севера Афганистана, после чего подойти к столице страны — городу Кабулу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник среди высокопоставленных чиновников Евросоюза.

Отмечается, что власти Афганистана вывели войска из сельских районов, которые трудно защищать, чтобы сосредоточиться на удержании крупных населенных пунктов, а официальные лица призывают оказать давление на соседний Пакистан, чтобы остановить поступление подкреплений и снабжения для талибов через «дырявую» границу между двумя государствами.

В то же время Пакистан отрицает, что поддерживает движение «Талибан».

Напомним, США недавно решили перебросить в Афганистан военные самолеты B-52, чтобы помочь правительственным силам страны в сдерживании наступления «Талибана».

Источник: Reuters