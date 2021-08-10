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Ракурс
Во время учений по десантированию, фото: Минобороны

Украинские спецназовцы десантировались с американского самолета (ФОТО)

10 авг 2021, 22:24
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Военные Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках совместных учений осуществили десантирование с военно-транспортного самолета МС-130 из состава военного крыла Сил специальных операций Воздушных сил США.

Десантирование совершили более 50 украинских военных, это был один из этапов подготовки украинских спецназовцев к стратегическим командно-штабным учениям «Объединенные усилия-2021». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Это совместные учения ССО Вооруженных сил США и Украины, — отмечается в сообщении.

В рамках учений были отработаны вывод в условный район групп специального назначения по воздуху с помощью управляемых парящих парашютных систем типа «Крыло» с высоты от 2 до 3 тыс. м.

Отмечается, что украинские и американские военные проведут еще много совместных учений, призванных помочь достичь определенного уровня совместимости по стандартам войск НАТО.


Во время учений по десантированию, фото: Минобороны

Напомним, в январе военные ССО использовали сильные морозы, которые пришли тогда в Украину, для отработки действий в условиях низких температур.

Источник: Ракурс


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