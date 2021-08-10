Під час навчань з десантування, фото: Міноборони

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Військові Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) в межах спільних навчань здійснили десантування з військово-транспортного літака МС-130 зі складу військового крила Сил спеціальних операцій Повітряних сил США.

Десантування здійснили понад 50 українських військових, це був один із етапів підготовки українських спецпризначенців до стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля-2021». Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Це спільні навчання ССО Збройних сил США та України, — зазначається в повідомленні.

В межах навчань було відпрацьовано вивід в умовний район груп спеціального призначення повітряним шляхом за допомогою керованих ширяючих парашутних систем типу «Крило» з висоти від 2 до 3 тис. м.

Зазначається, що українські та американські військові проведуть ще багато спільних навчань, покликаних допомогти досягти певного рівня взаємосумісності за стандартами військ НАТО.

Нагадаємо, у січні військові ССО використали сильні морози, які прийшли тоді в Україну, для відпрацювання дій в умовах низьких температур.