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Ракурс
Бойовики «Талібану» беруть під контроль Афганістан, фото: Aslan Media

Бойовики «Талібану» контролюють вже понад половину Афганістану — ЗМІ

10 сер 2021, 23:09
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Бойовики руху «Талібан» в ході активного наступу, який відбувається на тлі виведення американських військ, взяли під свій контроль вже 65% території Афганістану і можуть захопити столиці 11 провінцій.

Їхня стратегія полягає в тому, щоб захопити кордон на півночі, заході і півдні, щоб позбавити центральну владу традиційної підтримки національних сил півночі Афганістану, після чого підійти до столиці країни — міста Кабула. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело серед високопоставлених чиновників Євросоюзу.

Зазначається, що влада Афганістану вивела війська з сільських районів, які важко обороняти, щоб зосередитися на утриманні великих населених пунктів, а офіційні особи закликають чинити тиск на сусідній Пакистан, щоб зупинити надходження підкріплень і постачання для талібів через «дірявий» кордон між обома державами.

Водночас Пакистан заперечує, що підтримує рух «Талібан».


Нагадаємо, США нещодавно вирішили перекинути до Афганістану військові літаки B-52, щоб допомогти урядовим силам країни у стримуванні наступу «Талібану».

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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