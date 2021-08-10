Наслідки дрифту на Софійській площі, фото: КМДА

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Софійську площу в центрі Києва щонайменше три дні очищатимуть від слідів автомобільної гуми, які на ній залишилися після неузгоджених з місцевою владою зйомок рекламного ролику компанії Red Bull.

Гендиректор національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська заявила про це в ефірі «Громадського радіо».

Зараз на площі працюють і комунальники, і клінінгові компанії, але дуже тяжко це відмивається, — зазначила вона.

За словами Куковальської, у «цивілізованому світі» до влади взагалі б не надходили запити на проведення таких акцій в історичному місці.

Люди мали б розуміти, на якій площі вони претендують на таке «дозвілля», — наголосила вона. — Проводити те, що сьогодні відбулося — це треба бути взагалі безшабашними, без елементарної культури та освіченості. Це місце святе, це місце, де зародилася наша держава.

Варто додати, що компанія «Red Bull Україна» просить вибачення у киян та міської влади за цей інцидент.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у Instagram-акаунті компанії.

На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур, — йдеться в повідомленні. — Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо.

У компанії стверджують, що від початку планували залишити місце проведення заходу прибраним і в тому ж стані, який був спочатку, і відповідні роботи зараз тривають.

Ми зробимо усе можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які ми підтримували протягом багатьох років, — переконують у Red Bull.

Нагадаємо, прокуратура вже вилучила задіяні у зйомках цього скандального відеоролика автомобілі.

Джерело: «Громадське радіо», «Red Bull Україна»