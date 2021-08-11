Помер боєць ЗСУ, який отримав поранення на Донбасі. Фото: lenta.ua

https://racurs.ua/ua/n158633-pomer-boiec-zsu-yakyy-otrymav-poranennya-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських бійців. У шпиталі помер один з військових, поранений в результаті ворожих обстрілів.

Ще два інших воїни перебувають у медичному закладі, їхній стан — задовільний. Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил (ООС).

За минулу добу, 10 серпня на Донбасі було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом 7.00 11 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі в результаті здійсненого окупантами обстрілу 10 серпня вогнепальні осколкові поранення дістали троє українських військовослужбовців.