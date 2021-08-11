Через обстріли бойовиків загинув мирний житель на Донеччині. Фото: hromadske.tv

https://racurs.ua/ua/n158643-cherez-obstrily-boyovykiv-zagynuv-myrnyy-jytel-na-donechchyni.html

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На Донеччині окупанти обстріляли село Новоселівка Друга. Внаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Трагічна звістка із села Новоселівка Друга: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження, — написав очільник області.

Він додав, що на місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна на Донбасі продовжує забирати життя українських бійців. У шпиталі помер один з військових, поранений в результаті ворожих обстрілів.

Станом 7.00 11 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.