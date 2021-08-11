Українсько-американська ракета вивела на орбіту вантажний корабель для МКС

Українсько-американська ракета вивела на орбіту вантажний корабель для МКСhttps://racurs.ua/ua/n158642-ukrayinsko-amerykanska-raketa-vyvela-na-orbitu-vantajnyy-korabel-dlya-mks.htmlРакурс
Українсько-американська ракета-носій середнього класу «Антарес» вивела на орбіту автоматичний транспортний корабель Cygnus місії NG-16 з 3 тис. 734 кг корисного вантажу для Міжнародної косічної станції (МКС).
Це вже другий у 2021 році запуск ракети «Антарес». Про це повідомляє прес-служба конструкторського бюро «Південне».
Запуск відбувся з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) о 01.01 11 серпня за київським часом (о 18.01 10 серпня за північноамериканським східним часом).
Cygnus NG-16 названо на честь Еллісона Онідзуки — американського астронавта гавайсько-японського походження, який загинув під час вибуху шатла «Челенджер» у 1986 році.
Ракета «Антарес» є результатом співпраці українських та американських інженерів, вона складається з двох ступенів. Українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня.
Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та iн. на замовлення корпорації Northrop Grumman (США), — зазначається в повідомленні.
Також українські фахівці в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання й оброблення телеметричної інформації.
«Антарес» з 2013 року стартувала 15 разів, з них 14 — успішно.