Українсько-американська ракета вивела на орбіту вантажний корабель для МКС

Ракета «Антарес» вивела на орбіту вантажний транспортний корабель Cygnus, скріншот відео

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Українсько-американська ракета-носій середнього класу «Антарес» вивела на орбіту автоматичний транспортний корабель Cygnus місії NG-16 з 3 тис. 734 кг корисного вантажу для Міжнародної косічної станції (МКС).

Це вже другий у 2021 році запуск ракети «Антарес». Про це повідомляє прес-служба конструкторського бюро «Південне».

Запуск відбувся з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) о 01.01 11 серпня за київським часом (о 18.01 10 серпня за північноамериканським східним часом).

Cygnus NG-16 названо на честь Еллісона Онідзуки — американського астронавта гавайсько-японського походження, який загинув під час вибуху шатла «Челенджер» у 1986 році.

Ракета «Антарес» є результатом співпраці українських та американських інженерів, вона складається з двох ступенів. Українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня.

Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та iн. на замовлення корпорації Northrop Grumman (США), — зазначається в повідомленні.

Також українські фахівці в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання й оброблення телеметричної інформації.

«Антарес» з 2013 року стартувала 15 разів, з них 14 — успішно.