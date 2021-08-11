Украинско-американская ракета вывела на орбиту грузовой корабль для МКС

Ракета «Антарес» вывела на орбиту грузовой транспортный корабль Cygnus, скриншот видео

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Украинско-американская ракета-носитель среднего класса «Антарес» вывела на орбиту автоматический транспортный корабль Cygnus миссии NG-16 с 3 тыс. 734 кг полезного груза для Международной косичного станции (МКС).

Это уже второй в 2021 году запуск ракеты «Антарес». Об этом сообщает пресс-служба конструкторского бюро «Южное».

Запуск состоялся из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) в 01.01 11 августа по киевскому времени (в 18.01 10 августа по североамериканскому восточному времени).

Cygnus NG-16 назван в честь Эллисона Онидзука — американского астронавта гавайского-японского происхождения, погибшего при взрыве шаттла «Челленджер» в 1986 году.

Ракета «Антарес» является результатом сотрудничества украинских и американских инженеров, она состоит из двух ступеней. Украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработки и изготовления материальной части основной конструкции первой ступени.

Основную конструкцию первой ступени разработало ГП" КБ «Южное» и изготовило ГП «ПО ЮМЗ» в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов) и др. по заказу корпорации Northrop Grumman (США), — отмечается в сообщении.

Также украинские специалисты в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку пуска, приема и обработки телеметрической информации.

«Антарес» с 2013 года стартовала 15 раз, из них 14 — успешно.