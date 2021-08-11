«Чистку» аккаунтов антивакцинаторов из России устроил Facebook

Антивакцинаторы. Фото: istock

https://racurs.ua/n158641-chistku-akkauntov-antivakcinatorov-iz-rossii-ustroil-facebook.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), известная социальная сеть, удалила аккаунты, которые призывали не вакцинироваться от коронавируса.

Сеть аккаунтов происходила из Российской Федерации и Мьянмы. Об этом сообщает пресс-служба в соцсети.

Страницы, связанные с Мьянмой, касались хунты, захватившей власть в стране. Пропаганда из этих аккаунтов касалась дезинформации относительно прививок против коронавируса.

65 учетных страниц и 243 страницы Instagram имели связь с маркетинговой компанией Fazze, зарегистрированной в Великобритании, однако действовали они в России. Аккаунты работали на аудиторию преимущественно трех стран — Индии, Латинской Америки и США.

Установлено, что информационная кампания аккаунтов имела две волны с перерывом в пять месяцев. В ноябре и декабре распространялись комментарии и мемы, которые утверждали, что вакцина от коронавируса производителя AstraZeneca превращает людей в шимпанзе из-за того, что препарат был создан на основе аденовируса животного.

Через пять месяцев эти аккаунты начали сомневаться в безопасности вакцины производителя Pfizer. Обе информационные волны совпали с обсуждением правительствами ряда стран разрешения на экстренное применение этих препаратов. К распространению дезинформации привлекали не только обычные аккаунты, но и известных блогеров.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире продолжает бушевать и уносить жизни людей, но некоторые до сих пор является скептиками в отношении этой инфекции. От коронавируса умер теле- и радиоведущий Дик Фаррел, который призывал своих слушателей не вакцинироваться от коронавируса.