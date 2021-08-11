Взрывные темпы роста заболеваемости в Украине прогнозирует НАН из-за штамма «Дельта»

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Взрывные темпы роста заболеваемости COVID-19 в Украине прогнозируют ученые Национальной академии наук из-за распространения штамма «Дельта». Такой прогноз ученые сделали на основе математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Несмотря на некоторое торможение в последние дни, риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными. Количество положительных тестов на прошлой неделе уже выросло в полтора раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма «Дельта» среди случаев болезни, — говорится в сообщении НАНУ.

Самые высокие темпы роста заболеваемости, по словам ученых, будут фиксироваться в момент достижения штаммом «Дельта» частицы, близкой к 90% от новых случаев инфицирования. Вместе с тем, в НАН признали, что сейчас не знают величину доли инфицирования штаммом «Дельта» в Украине. По официальной статистике, на 10 августа среднее за неделю количество новых инфицированных составляет 839 в день, что на 258 (44%) больше, чем две недели назад.

Напомним, осенью Украина ожидает распространения варианта «Дельта», который сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот вариант коронавируса. Сейчас в Украине подтвердили 147 случаев заражения «Дельтой».

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