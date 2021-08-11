Вибухові темпи росту захворюваності в Україні прогнозує НАН через штам “Дельта”

https://racurs.ua/ua/n158640-vybuhovi-tempy-rostu-zahvoruvanosti-v-ukrayini-prognozuie-nan-cherez-shtam-delta.html

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Вибухові темпи зростання захворюваності на COVID-19 в Україні прогнозують вчені Національної академії наук внаслідок поширення штаму «Дельта». Такий прогноз науковці зробили на основі математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними. Кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у півтора рази, і ці темпи можуть бути у найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму «Дельта» серед випадків хвороби, — йдеться у повідомленні НАНУ.

Найвищі темпи зростання захворюваності, за словами вчених, фіксуватимуться у момент досягнення штамом «Дельта» частки, близької до 90% від нових випадків інфекції. Разом з тим, в НАН визнали, що нині не знають величину частки інфікувань штамом «Дельта» в Україні. За офіційною статистикою, на 10 серпня середня за тиждень кількість нових інфікованих становить 839 на день, що на 258 (44%) більше, аніж два тижні тому.

Нагадаємо, восени Україна очікує поширення варіанту «Дельта», який зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей варіант коронавірусу. Наразі в Україні підтвердили 147 випадків зараження «Дельтою».