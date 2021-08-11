Колективний імунітет до COVID-19 неможливий — заява Оксфордського університету

https://racurs.ua/ua/n158638-kolektyvnyy-imunitet-do-covid-19-nemojlyvyy-zayava-oksfordskogo-universytetu.html

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Колективний імунітет до COVID-19 неможливий. До такого висновку прийшли у дослідницькій групі при кафедрі педіатрії Оксфордського університету. За словами директора Oxford Vaccine Group, професора Ендрю Полларда, вакцини від коронавірусу здатні «загальмувати» інфікування, але повністю зупинити коронавірусну хворобу неможливо.

З варіантом «Дельта» ми перебуваємо в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, тому що він (коронавірус — ред.) досі заражає вакцинованих людей, — цитує Полларда видання Evening Standart.

На думку професора, кампанія з вакцинації від коронавірусу не повинна будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.

Ми точно знаємо, що варіант «Дельта», як і раніше, інфікуватиме людей, котрі були вакциновані, і це справді означає, що кожен, хто все ще не вакцинувався, будь-якої миті може заразитися коронавірусом, — додав директор Oxford Vaccine Group.

Науковець також не виключає можливості появи нового штаму SARS-CoV-2, який, імовірно, краще передаватиметься саме серед вакцинованих людей.

Це ще одна причина не будувати програму з вакцинації довкола колективного імунітету, — підсумував представник Оксфордського університету.

Джерело: Evening Standart