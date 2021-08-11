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Ракурс
Коллективный иммунитет к COVID-19 невозможен - заявление Оксфордского университета

Коллективный иммунитет к COVID-19 невозможен — заявление Оксфордского университета

11 авг 2021, 10:05
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Коллективный иммунитет к COVID-19 невозможен. К такому выводу пришли в исследовательской группе при кафедре педиатрии Оксфордского университета. По словам директора Oxford Vaccine Group, профессора Эндрю Полларда, вакцины от коронавируса способны «затормозить» инфицирование, но полностью остановить коронавирусную болезнь невозможно.

С вариантом «Дельта» мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, так как он (коронавирус — ред.) до сих пор заражает вакцинированных людей, — цитирует Полларда издание Evening Standart.

По мнению профессора, кампания по вакцинации от коронавируса не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

Мы точно знаем, что вариант «Дельта», по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы, и это действительно означает, что каждый, кто все еще не вакцинировался, в любой момент может заразиться коронавирусом, — добавил директор Oxford Vaccine Group.

Ученый также не исключает возможности появления нового штамма SARS-CoV-2, который, вероятно, будет лучше передаваться именно среди вакцинированных людей.


Это еще одна причина не строить программу по вакцинации вокруг коллективного иммунитета, — подытожил представитель Оксфордского университета.

Источник: Evening Standart

Источник: Ракурс


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