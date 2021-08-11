Начальник Нацполиции Киева Крищенко подтвердил свою отставку. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n158637-nachalnik-nacpolicii-kieva-krischenko-podtverdil-svou-otstavku.html

Ракурс

Андрей Крищенко, начальник главного управления Национальной полиции в Киеве, подтвердил свое увольнение.

Рапорт об отставке удовлетворили во вторник, 10 августа. Об этом Крищенко написал на своей странице в Facebook.

Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Больше пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто — успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям, — отметил он.

Крищенко не назвал причины отставки, но поблагодарил полицейских.

Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления, — написал он.

По данным ZN.UA, Нацполицию Киева теперь может возглавить полковник полиции Иван Выговский, который в настоящее время возглавляет полицию в Полтавской области. Источники утверждают, что положительную роль в решении о его назначении сыграл заместитель главы Офис президента Олег Татаров.