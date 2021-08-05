Начальник Нацполиции в Киеве подал в отставку – СМИ

https://racurs.ua/n158405-nachalnik-nacpolicii-v-kieve-podal-v-otstavku-smi.html

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Андрей Крищенко, начальник главного управления Национальной полиции в Киеве, подал в отставку.

Об этом стало известно 5 августа. Официальной информации пока нет, об увольнении Крищенко сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он написал рапорт на увольнение, — рассказал собеседник издания.

Андрей Крищенко начал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел в 1992 году в Горловке с должности милиционера патрульно-постовой службы Калининского райотдела милиции.

15 декабря 2015 года Крищенко назначили заместителем председателя Национальной полиции Украины, начальником главного управления Национальной полиции в Киеве. До этого Крищенко возглавлял главное управление внутренних дел города Харькова.

Напомним, 4 августа Антона Геращенко, одного из ближайших соратников предыдущего главы МВД Арсена Авакова, уволили с должности заместителя министра внутренних дел.

Источник: «РБК-Украина»