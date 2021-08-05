Начальник Нацполіції в Києві подав у відставку — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n158405-nachalnyk-nacpoliciyi-v-kyievi-podav-u-vidstavku-zmi.htmlРакурс
Андрій Крищенко, начальник головного управління Національної поліції в Києві, подав у відставку.
Про це стало відомо 5 серпня. Офіційної інформації наразі немає, про звільнення Крищенка повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Він написав рапорт на звільнення, — розповів співрозмовник видання.
Андрій Крищенко почав свою трудову діяльність в органах внутрішніх справ в 1992 році в Горлівці на посаді міліціонера патрульно-постової служби Калінінського райвідділу міліції.
15 грудня 2015 року його призначили заступником голови Національної поліції України, начальником головного управління Національної поліції в Києві. До цього Крищенко очолював головне управління внутрішніх справ міста Харкова.
Нагадаємо, 4 серпня Антона Геращенка, одного з найближчих соратників попереднього очільника МВС Арсена Авакова, звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ.
Джерело: «РБК-Україна»