Полиция силой будет свозить депутатов-прогульщиков в парламент Техаса

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Полиция силой будет свозить 52 депутатов-прогульщиков, представляющих Демократическую партию США, в парламент Техаса. Такое решение утвердил спикер Палаты представителей американского штата Дейд Фелан 10 августа.

Фелан подписал ордер на так называемый гражданский арест 52 депутатов с целью их принудительной доставки в законодательный орган штата, сообщает издание Тexas Тribune.

Накануне Верховный суд США по представлению губернатора Техаса Грега Эбботта постановил, что демократы, которые отказываются посещать заседания, могут быть задержаны правоохранительными органами и доставлены в парламент, чтобы он мог продолжить работу.

Ранее в июне десятки демократов, которые в «республиканском» Техасе принадлежат к меньшинству, покинули столицу штата для блокировки спецзаседания, на котором должен быть принят избирательный закон, подготовленный республиканцами.

Палата представителей подавляющим большинством голосов проголосовала за предоставление разрешения правоохранительным органам на розыск отсутствующих законодателей. Законодательство штата позволяет Палате представителей для обеспечения кворума запирать двери зала заседаний и запрещать депутатам оставлять ее без письменного разрешения спикера.

Напомним, между республиканцами и демократами в Техасе возник конфликт вокруг закона о введении строгих правил выборов. Демократы утверждают, что этот нормативный акт может затруднить доступ к голосованию для афро- и латиноамериканцев, а также пожилых людей и инвалидов.

Источник: Тexas Тribune