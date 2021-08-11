Поліція силоміць звозитиме депутатів-прогульників в парламент Техасу

https://racurs.ua/ua/n158636-policiya-sylomic-zvozytyme-deputativ-progulnykiv-v-parlament-tehasu.html

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Поліція силоміць звозитиме 52 депутатів-прогульників, які представляють Демократичну партію США, до парламенту Техасу. Таке рішення затвердив спікер Палати представників американського штату Дейд Фелан 10 серпня.

Фелан підписав ордери на так званий цивільний арешт 52 депутатів з метою їх примусової доставки у законодавчий орган штату, повідомляє видання Тexas Тribune.

Напередодні Верховний суд США за поданням губернатора Техасу Грега Ебботта постановив, що демократи, які відмовляються відвідувати засідання, можуть бути затримані правоохоронними органами й доставлені в парламент, щоб він міг продовжити роботу.

У червні десятки демократів, які в «республіканському» Техасі належать до меншості, покинули столицю штату задля блокування спецзасідання, де має бути ухвалений виборчий закон, підготовлений республіканцями.

Палата представників переважною більшістю голосів проголосувала за надання дозволу правоохоронним органам на розшук відсутніх законодавців. Законодавство штату дозволяє Палаті представників для забезпечення кворуму замикати двері зали засідань і забороняти депутатам залишати її без письмового дозволу спікера.

Нагадаємо, між республіканцями і демократами у Техасі виник конфлікт навколо закону про запровадження суворих правил виборів. Демократи переконують, що цей нормативний акт може ускладнити доступ до голосування для афро- і латиноамериканців, а також літніх людей та інвалідів.