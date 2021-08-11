Помер останній онук Івана Франка

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Ракурс

Роланд Франко, останній онук українського письменника Івана Франка, помер на 90-му році життя.

Про це повідомили в Міжнародному фонді Івана Франка, засновником та головою правління якого був нащадок українського класика.

З сумом повідомляємо, що 11 серпня обірвалося життя останнього онука Івана Франка — Роланда Франка. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і серцях тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися, — йдеться в дописі.

Роланд Франко — український учений-інженер, дипломат, громадський діяч, кандидат технічних наук. Він народився 28 березня 1932 року, був одружений.

У 1993−1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з питань науки в посольстві України у Великій Британії.

У 1996 році завдяки його клопотанню Україна отримала у подарунок від Великої Британії науково-дослідну станцію «Фарадей» (нині станція «Академік Вернадський») в Антарктиді.

Роланд Франко заснував Міжнародну премію імені Івана Франка. Її вручають за значні досягнення і значні заслуги вчених у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук.